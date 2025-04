Disagio sociale, boom di famiglie in difficoltà 

In crescita il disagio sociale e con esso il numero di persone che necessitano di assistenza per patologie fisiche e psicologiche. A Monserrato le famiglie seguite dai servizi sociali, tra prese in carico effettive o misure di sostegno, sono migliaia.

Il sostegno

Tra questi, negli ultimi anni, sono in continuo aumento i cittadini non più in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi, così come i casi in cui i servizi prendono in carico chi necessita di amministrazione di sostegno. Attualmente i monserratini direttamente affidati all’assessorato alle Politiche Sociali sono 28. La maggior parte sono donne, ben 16, ed è elevato anche il numero delle persone inserite in struttura, 17 su 28. La maggioranza, quindi, si trova in una condizione tale da non poter più risiedere nel proprio domicilio. Preoccupano i dati relativi all’età: il 20% degli utenti che necessitano di amministrazione di sostegno lo si ritrova tra i giovani, di età compresa tra i 20 e i 40 anni. Una percentuale uguale a quella degli ultrasettantenni. In ogni caso, la fascia più rappresentata è quella tra 41 e 60 anni, in cui rientra più di un terzo delle persone seguite.

Boom in pandemia

La crescita dei casi ha cominciato a essere osservata soprattutto nel periodo successivo al Covid. «La scelta di ricorrere a un amministratore esterno può nascere dall'assenza di una rete familiare o dal mancato accordo tra i cari dell'amministrato, o ancora dalla decisione super partes del giudice tutelare», spiega l’assessora alle Politiche Sociali Claudia Lerz. «Certamente non possiamo non considerare l'aumento di situazioni problematiche successive alla difficile parentesi della pandemia, che ha esacerbato lo stato di solitudine di tanti». Questo si traduce nella necessità di dedicare più attenzione a determinate questioni sociali. «Seguiamo costantemente ogni singolo incarico», continua Lerz. «La facoltà di delega ci consente di individuare chi potrà poi svolgere effettivamente le funzioni di amministratore di sostegno, ma i nostri amministrati stessi considerano sia l'assessore sia le assistenti sociali un punto di riferimento».

Famiglie in difficoltà

E le famiglie che gravitano attorno ai servizi sociali, come spiega l’assessora, sono nell’ordine delle migliaia. Difficile una quantificazione precisa, perché le istanze presentate dai cittadini non sempre corrispondono alla quantità di coloro che usufruiranno effettivamente della misura, e i numeri oscillano in maniera più o meno ampia a seconda del periodo. Solo dei piani personalizzati di sostegno per cittadini con grave disabilità, finanziati dalla legge 162/98, beneficiano circa 500 persone, ma i programmi regionali portati avanti sono tanti: da “Ritornare a casa”, che offre contributi per cure domiciliari, a “Mi prendo cura”, aiuti economici a caregiver familiari. Ci sono poi le indennità per malati di fibromialgia, i rimborsi per le spese sanitarie ai trapiantati, i sussidi del reddito d’inclusione e vari progetti per minori, famiglie e affidi.

La rete

Alle attività portate avanti dal Comune si affianca il lavoro del Plus 21, il piano che coordina i servizi sociali e socio-sanitari in otto comuni dell’area vasta. Negli ultimi tre anni, nel campo dell’amministrazione di sostegno, il Plus ha attivato rimborsi per i beneficiari senza risorse adeguate, organizzato corsi di formazione e adottato un regolamento per la gestione dell’elenco e del fondo AdS.

