Disagio mentale, boom tra i giovani 

Quando è arrivata al Centro di salute mentale di viale Colombo, tanti anni fa, Lucia (il nome è di fantasia), aveva 18 anni e un gravissimo scompenso psicotico. Una storia difficile la sua, una ripresa che sembrava quantomeno ardua.

Invece Lucia è riuscita a riprendere in mano la sua vita, si è diplomata, si è fidanzata, ha trovato un lavoro e ancora oggi trova nel centro un importante punto di riferimento. Come lei tantissimi, soprattutto giovani, in aumento negli anni dopo il Covid, che trovano conforto, aiuto e cure in questo spazio dell’Asl coordinato dal 1999 dalla responsabile, la dottoressa Alessandra Piras. Sono circa 2000 i pazienti che hanno accesso nel corso dell’anno.

Il disagio

«Abbiamo notato che negli ultimi tempi sta cambiando la patologia psichiatrica» spiega Piras, «stanno arrivando molti giovani che risentono dell’uso di sostanze. E non mi riferisco alle sostanze di un tempo come l’eroina, ma a quelle che di cui si può avere facile accesso anche su internet. Sebbene spetti al Serd occuparsi delle tossicodipendenze, noi notiamo che molte malattie psicotiche derivano anche da questo. Ed è per questo che ad esempio vediamo disturbi della personalità più frequenti che in passato».

In tutto questo, «il Covid ha sicuramente influito nello sviluppo della personalità dei ragazzi che hanno bisogno di uscire, confrontarsi, e invece la distanza ha bloccato tutto questo, la mancanza del gruppo reale».

I progetti di supporto

Gruppo che invece il Csm cerca di ricreare per unire, confrontarsi, partecipando anche a progetti come “Suoni di lollas”, in collaborazione con l’associazione Teatro Impossibile e l’assessorato alle Politiche sociali del Comune, che prevede visite nelle case campidanesi del territorio per creare occasioni di incontro e di conforto.

«Perché la cosa fondamentale», sottolinea Piras, «è combattere lo stigma del pregiudizio che ancora oggi esiste sulla malattia mentale. Stiamo lavorando proprio per eliminare il pregiudizio. Alcuni per il timore di essere giudicati non riescono a confessare di soffrire o di avere sofferto della malattia, soprattutto dai giovani stiamo imparando molto ed è una conquista».

Lo scorso martedì i ragazzi del centro di salute mentali sono stati ospitati nella Casa Pippia, in via Battisti dove sono rimasti affascinati dal racconto della domus e della sua storia. I laboratori proseguiranno anche nelle prossime settimane in un percorso di integrazione sociale degli utenti e il progetto si concluderà con uno spettacolo aperto al pubblico.

La depressione

Sempre più giovani arrivano poi a soffrire di depressione ma sempre più spesso appunto riescono a trovare la forza di chiedere aiuto. «Nel nostro centro» dice ancora la responsabile, «abbiamo messo su l’associazione lato B composta da pazienti bipolari e dai loro familiari che sono riusciti a gestire questo disturbo e che adesso, attraverso vari incontri, si incontrano con altre persone affette dallo stesso disturbo per supportarle e aiutarle». E a breve «ci proponiamo anche di arrivare nelle scuole di Quartu».

