Salute mentale e dipendenze: nel Medio Campidano emergenza silenziosa per seimila utenti, allarme per i giovani tra i 14 e i 25 anni.

Sono i numeri che fotografano la diffusione dei disturbi mentali, tra adulti e minori, in carico dalla Asl di Sanluri, quello di particolare rilevanza riguarda i giovani: negli ultimi cinque anni si è registrato un aumento del 50 per cento. Un fatto accertato in crescita tra chi soffre di depressione, disturbi d’ansia, alimentari e dell’umore, schizofrenia, autismo, deficit di attenzione e iperattività.

Il piano

Per rispondere a questi bisogni emergenti e garantire continuità assistenziale, l’Asl 6 ha formalizzato la nomina della psichiatra Sonia Marchegiani alla guida del dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze. «Accolgo questo incarico provvisorio», dichiara Marchegiani, «con un profondo senso di responsabilità verso l’azienda, verso i pazienti e le famiglie del nostro territorio. L’impegno quotidiano sarà orientato a consolidare il lavoro di squadra, valorizzando l’approccio multidisciplinare e la stretta integrazione tra i servizi territoriali e ospedalieri».

È la fascia tra i 14 e i 25 anni a preoccupare di più per via dell’aumento dei casi. «In generale», prosegue Marchegiani, «l’abbassamento dell’età di esordio determina la necessità di interventi educativi che coinvolgano la famiglia, la scuola e tutti gli enti coinvolti». Il servizio da tempo registra una consistente crescita di giovani con disturbi psicopatologici e da uso di sostanze, oltre che dipendenze comportamentali legate al gioco d’azzardo.

L’integrazione

Il dipartimento di salute mentale e delle dipendenze si articola in diverse strutture operative di riferimento. Due centri di salute mentale, a Sanluri e a San Gavino, con la presenza della neuropsichiatria dell’infanzia, dell’adolescenza e la riabilitazione psichiatrica, poi c’è il servizio per le dipendenze patologiche presso il poliambulatorio di Guspini. In questo quadro si inserisce l’impegno della nuova assistenza per la promozione della salute, in particolare con l’ascolto delle richieste di aiuto dei giovani in difficoltà, con la prevenzione delle dipendenze, sostenendo l’autonomia e il benessere delle persone più a rischio. «Questo passaggio», sostiene il direttore generale, Joseph Polimeni, «nasce per garantire continuità e slancio a un settore di rilevanza strategica come quello della salute mentale. Rafforza la rete assistenziale territoriale, assicurando risposte tempestive, competenti e vicine ai bisogni di salute dei nostri cittadini».

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