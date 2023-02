Disagio mentale: 700 studenti in fila dallo psicologo 

«C’è stata l’assunzione di un nuovo psicologo», spiega Federica Farci, dell’associazione studentesca Reset Unica. «La situazione a livello di tempistiche e organizzazione è rimasta invariata. Erano anche previsti degli incontri con ingegneri per parlare della questione del crollo ma ciò non è avvenuto». Anche Giancarlo Cocco (Progetto Studenti), rappresentante nella facoltà di Giurisprudenza, sottolinea questo aspetto: «Il crollo è stato uno choc enorme per l’intera comunità studentesca. Il servizio di supporto psicologico doveva essere potenziato, ma forse non abbastanza». Matteo Pisu (Unicaralis) conferma: «La lista d’attesa è molto lunga. Il benessere psicologico deve essere al centro dell’interesse da parte dell'Ateneo».

Non solo. Tra Covid e crollo gli studenti che hanno bisogno di un supporto psicologico sono aumentati notevolmente: la lista d’attesa per un appuntamento arriva a maggio. «Dal 2019», fanno sapere dall’Università, «sono oltre 700 le persone seguite dal servizio di “counseling” psicologico di Ateneo. Dallo scorso novembre gli psicologi sono tre proprio per cercare di dare una risposta efficace alle molte richieste».

Sono trascorsi quasi quattro mesi dal crollo di una parte dell’ex facoltà di geologia, a Sa Duchessa, e i disagi per gli studenti non mancano. Le attività di verifica, a tutela della sicurezza di tutti, avviate dall’Università su molte strutture hanno portato alla chiusura momentanea di aule e locali di varie facoltà con le lezioni trasferite in altri edifici.

I disagi

Il servizio

Che il servizio venga utilizzato, e dunque sia particolarmente apprezzato, lo confermano i numeri. A novembre è arrivato un terzo psicologo e stanno collaborando anche dei tirocinanti. Ogni psicologo gestisce circa 10-12 richieste al mese: per ogni utente vengono svolti sei incontri di un’ora l’uno. «Si tratta di situazioni transitorie perché in caso di patologie, gli studenti vengono segnalati e affidati alla Asl», ricordano dall’Ateneo. Da gennaio 2019 sono stati avviati 700 percorsi: 458 in presenza, 242 a distanza durante il periodo delle chiusure per Covid.

Le strutture

Gli studenti denunciano inoltre diverse problematiche per gli edifici non disponibili. «In viale Sant’Ignazio», dice Cocco, «alcune parti sono chiuse per verifiche con inevitabili disagi». Nicola Piga di Azione Universitaria aggiunge: «Nonostante le ripetute segnalazioni e gli interventi il raggiungimento degli standard minimi di sicurezza è distante. Servono più controlli e lavori di manutenzione». Pisu evidenzia: «Abbiamo chiesto i certificati di agibilità di tutte le strutture universitarie ma per ora non ci è stato consegnato niente». Dall’Università spiegano: «Sono in corso i controlli di sicurezza in tutti gli edifici e in tutte le aule. Inevitabile che ci possa essere qualche disagio: ma sono verifiche a tutela del personale che di lavora e degli studenti».

