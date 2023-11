Disagio giovanile, laboratori alla Marina 

Realizzare podcast, video, ma anche approfondire i diversi stili educativi, le questioni di genere, la conflittualità e i rapporti interculturali delle seconde generazioni.

Al via i laboratori e gli incontri dedicati a genitori, educatori e insegnanti e cittadini pronti a diventare una comunità educante per trasformare la Marina nel quartiere dei ragazzi. Gli appuntamenti – in calendario sino a marzo – sono organizzati da “Accresce”, un progetto selezionato da “Con i bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Accresce, promosso dal Centro di quartiere “La Bottega dei sogni”, lavora per rompere l’isolamento in cui sono finite scuola e famiglia e dare una risposta concreta alla crisi educativa delle nuove generazioni, creando un’alleanza tra gli adulti che si occupano di infanzia e adolescenza.

I laboratori e gli incontri di approfondimento - gratuiti e aperti a tutti - sono stati pensati per dare risposte concrete ai dubbi e alle necessità degli adulti alle prese con i più piccoli oltre a fornire loro strumenti per entrare nel mondo dei più giovani come i podcast, i video o le attività di mapping. Gli incontri si svolgeranno nei locali della “La Bottega dei sogni”, in piazza Savoia 4.

Per informazioni e iscrizioni chiamare il numero 3349608170.

