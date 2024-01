Disagio giovanile, la mappa del rischio 

Risse, alcol venduto ai minori, spaccio. In città anche durante la festa di Capodanno un giovane è finito in ospedale. Un fenomeno non nuovo fotografato da una ricerca durata dodici anni e presentata venerdì in un seminario al THotel da Luca Pisano, psicologo, psicoterapeuta e direttore dell'osservatorio Cybercrime Sardegna e master in Criminologia Ifos, intitolato “Il disagio giovanile nella città di metropolitana di Cagliari, tra la crisi della società contemporanea e l'influenza delle subculture digitali”.

Un lavoro che traccia mappe e abitudini degli adolescenti cagliaritani. «Ma - spiega all'Ansa Pisano - situazioni simili possono essere riscontrate anche in altre aree della Sardegna». Una cartina ben sintetizzata in una presentazione con il linguaggio dei giovani. Nel quadro generale definito “nennismo gaggismo”, le tribù giovanili si distinguono in “ragazzi di strada”, “finti disagiati”, “instagirl”, “gamer, skater, manga-anime”. «Spesso si danno le colpe - spiega Pisano - alle famiglie, ai docenti, alla pandemia. Ma non è questo invece l'esito delle nostre ricerche: le subculture e i comportamenti che spesso sfociano nella devianza emergono già prima della pandemia. Mi chiedo che cosa si sia fatto in questi anni per adolescenti e giovani. E mi chiedo se i candidati alle regionali stanno pensando di inserire nei loro programmi dei capitoli dedicati ai giovani».

RIPRODUZIONE RISERVATA