Disagio giovanile, incontro in seminario 

Oggi a partire dalle 8.30 nell’aula magna del seminario Arcivescovile di (via Monsignor Cogoni) si terrà la IV tappa del percorso formativo annuale dal titolo “Caritas, Volontariato e Giovani”, promosso dalla diocesi di Cagliari attraverso la Caritas, che prevede anche la mostra "Da solo non basto", curata da Giorgio Paolucci. La mostra sarà un momento di riflessione sul tema del disagio giovanile e del riscatto, con storie di vita che testimoniano la speranza e il cambiamento, in collaborazione con l'associazione Portofranco.

«Questa iniziativa rappresenta un'occasione per educare al servizio dei poveri, passando attraverso il Vangelo, come ci guida il nostro Arcivescovo. È un cammino che vuole mettere al centro il tema della speranza, con un’attenzione particolare ai giovani», evidenzia don Marco Lai, direttore della Caritas diocesana. Il programma prevede una preghiera, gli interventi dell’arcivescovo, monsignor Giuseppe Baturi, una riflessione a cura di don Roberto Piredda e don Mariano Matzeu, rispettivamente direttori dell’Ufficio per l’insegnamento della religione cattolica e della Pastorale giovanile. Le conclusioni sono affidate all’arcivescovo.Nel pomeriggio ci sarà una seconda parte dedicata al dialogo tra operatori e giovani, per affrontare insieme il tema della speranza e del superamento del disagio.

