Disagio giovanile, incontro con i ragazzi 

I problemi del disagio giovanile sono stati affrontati ieri nel corso di un incontro all’Istituto industriale Othoca alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell’ordine e dei ragazzi della Consulta provinciale studentesca. Nel corso dell’incontro, cui hanno partecipato circa 200 studenti in presenza e altri 65 dell’Istituto associato di Ales in diretta streaming, sono stati affrontati i temi della cultura della legalità e della sicurezza, con l’obiettivo di esaminare le criticità e favorire soluzioni per promuovere la diffusione del rispetto delle regole di convivenza sociale per una vita più sicura e serena. Hanno partecipato, fra gli altri, il dirigente dell’istituto Franco Frongia, il prefetto Salvatore Angieri, il procuratore della Repubblica Paolo De Falco, il procuratore presso il Tribunale per i minori di Cagliari Anna Cau e i rappresentanti dell’Ufficio scolastico provinciale. ( m. g. )

