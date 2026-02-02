Disagio giovanile, il canto corale come antidoto 

Il canto corale come rete di supporto alle fragilità del singolo, strumento di benessere psicologico e contributo pedagogico per prevenire le dipendenze e l’isolamento digitale tra i più giovani. È questa la missione di COREMin, il progetto di ricerca di interesse nazionale promosso dal Ministero dell’Università e della Ricerca, che vede il Conservatorio di Cagliari capofila, insieme a quello di Cosenza.

Al centro del progetto 60 ragazzi tra i 10 e i 15 anni, provenienti non solo dal mondo del conservatorio ma anche dal territorio. Grazie alla collaborazione con associazioni del terzo settore, realtà di volontariato e cooperative sociali, COREMin apre infatti le porte anche a giovani neofiti della musica, spesso testimoni di contesti familiari o sociali complessi. L’obiettivo è chiaro: utilizzare il canto corale come strumento di prevenzione contro le dipendenze e l’isolamento digitale.

Il focus

«Parliamo di dipendenze da alcol e sostanze, ma anche da smartphone o gioco – spiega Angelo Castaldo, referente scientifico del progetto e vicedirettore del Conservatorio di Cagliari –. È proprio in questa fascia d’età che i ragazzi si affacciano sia all’esperienza musicale che alle prime difficoltà della vita». Ispirato al metodo “El Sistema”, sviluppato in Venezuela, il progetto considera il coro come uno spazio educativo e relazionale, capace di favorire la crescita personale e il senso di appartenenza.

La voce

Il maestro Aurora Cogliandro, direttrice del “Palestrina”, evidenzia il valore espressivo della voce: «La voce è quanto di più autentico possiamo esprimere, non mente mai. Attraverso il coro anche situazioni difficili, talvolta inesprimibili, trovano spazio. Il gruppo diventa così una forza capace di ridimensionare paure e fragilità del singolo». E aggiunge: «Questo progetto rappresenta un’attività ludica che restituisce spazio alla socialità, sempre più frammentata. Si passa molto più tempo davanti a una tastiera che insieme agli altri: per questo credo sia un progetto “felice”, ambizioso ma di vera inclusione».

La classe

Le attività prenderanno il via dalla prossima settimana e prevederanno tre incontri settimanali, della durata di un’ora e mezza. I partecipanti saranno organizzati in sei gruppi da dieci ragazzi, ciascuno seguito da un educatore professionale e alcuni tirocinanti dei corsi di didattica, parte integrante del percorso. Elemento di forte innovazione sta proprio nella presenza costante di educatori all’interno del coro. «Oltre al maestro del coro, che sarà un nostro tirocinante, ci saranno educatori professionali che parteciperanno attivamente all’attività – sottolinea Massimo Fiocchi Malaspina, direttore di coro e referente didattico –. Questo permetterà uno scambio ancora più profondo tra guida musicale e guida educativa».

L’equipe

Cuore del COREMin anche la ricerca scientifica: un’equipe multidisciplinare affiancherà l’esperienza con l’osservazione dei processi relazionali e di apprendimento, con l’obiettivo di elaborare linee guida replicabili anche in altri contesti. «È un vero orgoglio per il Conservatorio di Cagliari essere apripista nello studio degli effetti che l’attività corale può avere sui ragazzi», sottolinea la direttrice. Investire nella musica e nel benessere significa investire nel futuro delle nuove generazioni».

Le attività si concluderanno tra dicembre e gennaio con un grande concerto finale, momento simbolico di restituzione alla comunità.

RIPRODUZIONE RISERVATA