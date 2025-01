Disagio giovanile: Francesca Fialdini  in “Fame d’amore” 

«No, la situazione non è migliorata e non possiamo sperare che migliori in tempi brevi perché quello che chiamiamo disagio giovanile si cura e si affronta nel tempo con un approccio multidisciplinare e un’offerta di servizi territoriali che possano diventare veri e propri presidi nel lungo periodo. Oltre all'aspetto clinico, dovremmo poi occuparci seriamente di questo fenomeno così evidente, anche tramite un ascolto e un linguaggio attento e sensibile, in casa come in ogni luogo frequentato dai ragazzi». Per questo Francesca Fialdini sente di non aver esaurito il compito e arriva la sesta stagione di “Fame d’amore”, il programma che conduce e che è in onda da oggi alle 23.15 su Rai 3.

Una trasmissione che racconta le storie più intime e dolorose dei giovani alle prese con disturbi psicologici, in particolare del comportamento alimentare (Dca) come anoressia, bulimia ma anche depressione, ansia, autolesionismo e difficoltà relazionali. «Ogni storia ha una forza unica. Sono tutte straordinariamente potenti nella loro personalità e le storie dei protagonisti possono essere quelle di chiunque. Di sicuro - aggiunge la conduttrice che è anche protagonista di Da noi... a ruota libera: il talk show pomeridiano su Rai1 - però ci sono vicende che mi scaldano più di altre, quando ad esempio la malattia si scatena per un abuso fisico».

