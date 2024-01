«Disagio giovanile e vandalismo, serve prevenzione» 

Sul problema dei ragazzini che compiono atti vandalici e che disturbano la tranquillità degli abitanti interviene anche l’ex assessora alle politiche sociali Tiziana Mori, candidata a sindaca alle prossime elezioni.

«La prevenzione del disagio nell'infanzia e nell'adolescenza va affrontata con un lavoro di rete con il terzo settore e favorendo l'ascolto», dice. «Ho esperienza professionale nell'ambito del disagio giovanile. Come assessora ho realizzato servizi di supporto alle famiglie in periodo di pandemia con i due Centri famiglia del Plus 21. Tra gli obiettivi che con il gruppo che mi sostiene ci siamo posti, c'è l'istituzione di un osservatorio delle politiche della famiglia con il coinvolgimento di professionisti e operatori del terzo settore per fare attività di ricerca e analisi delle problematiche, in collaborazione con gli uffici delle politiche sociali e un team multidisciplinare che si occuperà anche di iniziative educative anzitutto nelle scuole».

Fondamentale, spiega, è prevenire i comportamenti deviati degli adolescenti, analizzando la condizione dei bambini e dei ragazzi in carico ai servizi sociali, i tipi di disagio che hanno, i problemi nelle famiglie, dei minori disabili e così via. «Occorre creare strutture come un centro di aggregazione giovanile che attualmente a Monserrato non esiste».

RIPRODUZIONE RISERVATA