Disagio e povertà, numeri allarmanti 

Disagio sociale e povertà. Ma anche fragilità mentale. La foto scattata dall’Istat, relativa ai dati del 2022, restituisce una situazione da tenere d’occhio: su una popolazione di ventimila residenti sono 1330 i cittadini di Sestu seguiti dai servizi sociali del Comune per varie situazioni critiche. L’immagine di una città in difficoltà dunque, ma anche di una rete di assistenza e aiuto che funziona.

Un quarto del bilancio

«È un dato non in particolare aumento, magari lieve rispetto agli anni passati, e che per il 2023 promette di restare coerente», commenta la sindaca Paola Secci. Numeri però più alti di altri comuni dell’hinterland, con il Comune che investe circa il 25% per cento del bilancio per i Servizi Sociali. «Vuol dire che le difficoltà dei nostri concittadini sono reali, ma anche che i nostri servizi sociali hanno saputo, con molta capacità e una buona rete, individuare le problematiche e apportare un giusto e concreto aiuto», prosegue la prima cittadina.

Contesto fragile

Le cause? «Un contesto socio economico fragile, la riduzione drammatica dei posti di lavoro, problemi psico-psichiatrici e disturbi dell'apprendimento», afferma l'assessore ai Servizi sociali Mario Alberto Serrau, «e anche la pandemia ci ha messo il suo zampino, dando il colpo di grazia a situazioni già precarie, sul filo del rasoio».

La sindaca sottolinea che «l’emergenza è un campo vastissimo, gli assistenti sociali e gli educatori del Comune sono attivi in tanti modi diversi. Un dato come esempio: 759 utenti sono affetti da disabilità». L'assessore prova ad essere ottimista: «Siamo diventati sempre più bravi a trovarli, a intercettare le emergenze. Anche se naturalmente c’è tanto da fare».

Gli aiuti

Le misure includono bonus e contributi per pagare gli affitti, le bollette, il reddito di inclusione sociale o reis, oppure contributi per iscrivere i giovanissimi a centri estivi, perché nessuno si senta escluso. Purtroppo, molte domande risultano anche insoddisfatte, spesso per mancanza di fondi: «Non bastano mai. Ma chi non riceve un bonus spesso viene indirizzato a un altro. In questo senso i nostri servizi lavorano molto bene», dice Mario Serrau. Poi c’è l’educazione di strada: «Un punto di eccellenza, spesso parte dalle situazioni di disagio di cittadini che segnalano comportamenti turbolenti, o da parte degli stessi giovani, dalle famiglie o dalla scuola. Partiamo dal dialogo con i ragazzi, il progetto ha avuto riscontri molto positivi ed è già finanziato per il 2024. C’è anche la prevenzione, anche online con la collaborazione di Ifos che si occupa di bullismo e cyberbullismo, e con il centro giovani La Clessidra».

I progetti

Il percorso migliore per chiedere aiuto è quello di contattare il Comune, ma si lavora anche su segnalazioni. Per il futuro: «Contiamo di continuare con i progetti attuali ed incrementare i servizi rivolti agli anziani e alle famiglie. Per un intervento di tipo assistenziale che sia anche educativo e quindi più efficace e duraturo nel tempo», conclude Paola Secci.

