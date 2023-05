Disagi sulla Provinciale 85: «Fine dei lavori entro un mese» 

Occorrerà attendere almeno un mese per la fine dei lavori sulla SP85, la strada che da Iglesias conduce in direzione di Carbonia collegandosi alla Provinciale 2. A definire i tempi è il commissario della Provincia del Sud Sardegna Mario Mossa.

«Eravamo pronti per asfaltare – afferma Mossa - ma abbiamo interrotto i lavori per dare modo di eseguire quelli per l’installazione della fibra ottica. Occorreranno al massimo dieci giorni e nel frattempo stiamo procedendo con l’installazione dei guardrail laterali. Dopo questi interventi si provvederà ad asfaltare ed i lavori potranno definirsi conclusi. Suppongo che per portare a termine tutti gli interventi occorrerà poco più di un mese». Sembra dunque finalmente essere arrivata all’epilogo la vicenda di un tragitto che ha sollevato parecchie polemiche dovute a dei clamorosi ritardi per la consegna dei lavori e alle rimostranze dei residenti della zona, che fin dall’inizio hanno lamentano la pericolosità di un tracciato comunque molto battuto dai mezzi non autorizzati nonostante viga il divieto di transito.

«Sono presenti lungo la strada tutte le prescrizioni che segnalano il divieto d’accesso e di transito per i non residenti - conclude il commissario della Provincia - ben visibili in ingresso ed in uscita».

