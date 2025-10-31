Disagi senza fine al pronto soccorso 

Ancora emergenza al pronto soccorso dell’ospedale Sirai di Carbonia, dove la cronica carenza di posti letto e personale continua a provocare disservizi e lunghi tempi d’attesa. Nei giorni scorsi dodici ambulanze sono rimaste ferme per ore nel piazzale del presidio, in attesa della restituzione delle barelle utilizzate per trasferire i pazienti.

La protesta

Questa volta a denunciare pubblicamente il problema non è stato solo il responsabile del Soccor, Pierpaolo Emmolo, ma anche i volontari della Croce Azzurra di Portoscuso.: «Siamo al servizio della comunità, ma da tempo viviamo una situazione insostenibile. Passiamo ore nei pronto soccorso in attesa delle barelle, con pazienti sulle nostre brandine nei corridoi e ambulanze bloccate. Così il territorio resta scoperto per le nuove emergenze».

Un disagio che riguarda non solo le associazioni di volontariato, ma anche le ambulanze medicalizzate del Sirai e del Cto. «Continuiamo a operare con dedizione e cuore – aggiungono i volontari – ma non possiamo più farlo da soli. Serve un impegno serio e immediato per ridare dignità alla sanità e a chi ogni giorno la fa vivere, in corsia o a bordo di un’ambulanza». Pierpaolo Emmolo conferma la gravità della situazione e denuncia la mancanza di risposte da parte della Asl: «Ho sollecitato l’Areus affinché vengano applicati gli accordi che prevedono che gli operatori del 118 non siano obbligati ad attendere ore per la restituzione delle barelle. Ma dal commissario Andrea Marras non ho ancora ricevuto alcun riscontro né convocazioni per un incontro». Nei giorni scorsi, secondo il presidente del Soccor, alcune barelle sarebbero state impiegate anche per trasportare pazienti deceduti, verso la camera mortuaria: circostanza che la Asl smentisce.

L’azienda

In una nota ufficiale, l’azienda sanitaria locale spiega che il 29 ottobre il pronto soccorso ha registrato un afflusso eccezionale: circa la metà dei pazienti è arrivata in ambulanza, contro una media del 30 per cento. L’utilizzo delle barelle dei mezzi del 118 – si legge nella replica – è stato necessario a causa dell’elevato numero di accessi, in parte di pazienti in gravi condizioni. «Le difficoltà di ricovero – chiarisce la Asl – sono legate alla ridotta operatività di alcuni reparti, che costringe a trasferire i malati in altre strutture, spesso con tempi lunghi». L’azienda respinge inoltre l’accusa di aver utilizzato le barelle per il trasporto di persone decedute: «Solo nella giornata del 27 ottobre un paziente è purtroppo morto poco dopo l’arrivo in pronto soccorso, ed è stato portato direttamente in camera mortuaria». La Asl assicura infine che sono in corso le procedure per acquistare nuove barelle e potenziare i reparti. «Siamo consapevoli delle difficoltà – conclude la nota dell’azienda – ma il personale continua a impegnarsi senza sosta per garantire assistenza a tutti i pazienti». Intanto, sul territorio, cresce la preoccupazione dei soccorritori e dei cittadini, che chiedono soluzioni concrete per evitare che il Sirai, punto di riferimento per tutto il Sulcis Iglesiente, resti intrappolato in un’emergenza ormai diventata quotidiana.

RIPRODUZIONE RISERVATA