Disagi per un danno alla condotta 

Grossi problemi ieri a San Giovanni Suergiu per un danno nella condotta idrica (e a alcuni cavi elettrici) che alimenta il paese. Danno che si è verificato nella mattinata di ieri, in via Porto Botte, dove in questi giorni sono in corso i lavori di realizzazione della nuova fibra ottica del paese.

Durante le operazioni di scavo è stato danneggiato un tubo della condotta che alimenta una grossa parte del paese, lasciandola senza acqua per gran parte della giornata. Guasto prontamente segnalato, come spiega la sindaca Elvira Usai, subito informata dell’accaduto. «Gli operai di Abbanoa sono intervenuti subito alle 11 per cercare di ripristinare il prima possibile il servizio, – spiega – purtroppo non è bastato a evitare i disagi enormi alle famiglie e alle strutture pubbliche dove si erogano servizi al pubblico. Apprezziamo il tempestivo intervento di Abbanoa». Il problema è stato risolto nel pomeriggio, tuttavia alcune zone del paese hanno dovuto fare i conti la poca pressione e la torbidità.

RIPRODUZIONE RISERVATA