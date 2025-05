Disagi per l’intervento nella scuola, la minoranza va all’attacco 

Lavori infiniti e servizi cancellati: a Donori la minoranza consiliare va all’attacco della Giunta Meloni e denuncia l’inerzia dell’amministrazione su alcune questioni irrisolte. Lo fa con un duro comunicato firmato dai consiglieri di minoranza Salvatorangelo Piredda, Gino Stocchino, Maurizio Deiana e Michael Meloni.

A preoccupare l’opposizione è prima di tutto la mancata conclusione dei lavori nella scuola di via Dante per il cui ampliamento il Comune ha ricevuto 4 milioni di euro dal Pnrr. «La scuola – scrivono i consiglieri – andava ristrutturata e non ampliata. Oggi il Comune si trova a gestire un’emergenza causata da una visione miope. Per ospitare le elementari sarà chiuso il centro sociale che invece doveva essere dedicato ai giovani e alla socialità».

La minoranza contesta anche la scelta di allestire tre aule per i ragazzi delle scuole medie in biblioteca limitando l’accesso del pubblico; l’apertura di un asilo nido nell’ex ludoteca che attualmente ospita solo cinque dei 17 bambini previsti; la situazione della viabilità con via Emilio Lussu chiusa al traffico da mesi a causa del cedimento del costone roccioso.

Secca la replica del sindaco Maurizio Meloni: «L’opposizione porti le questioni in Consiglio, queste cose non si discutono sui giornali. Presentino una richiesta: risponderemo nel dettaglio. In due anni non lo hanno mai fatto. Invito la minoranza a partecipare a una riunione con tutte le parti interessate».

RIPRODUZIONE RISERVATA