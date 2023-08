Anche La Maddalena è stata interessata ieri da forti venti ponente-maestrale che hanno precluso la possibilità di tour turistici nelle isole. Non vi è stata alcuna interruzione d’accesso a Caprera in direzione Punta Rossa. I traghetti hanno viaggiato regolarmente. Si registra l’abbattimento di un’impalcatura installata per lavori all’Istituto Nautico, qualche ramo staccato e altri interventi dei vigili del fuoco. (c.ro.)

