Disagi per il ritiro dei rifiuti ingombranti 

A San Gavino non mancano le proteste per il funzionamento della raccolta differenziata e sul mancato ritiro dei rifiuti ingombranti. Per questo motivo i cinque consiglieri di minoranza Bebo Casu, Silvia Mamusa, Nicola Orrù, Nicola Ennas e Angela Canargiu hanno chiesto l’inserimento di questo punto all’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale. «Tanti cittadini - rimarcano i 5 esponenti dell’opposizione - hanno segnalato la propria insoddisfazione per la regola che limita il numero degli oggetti conferibili all’ecocentro a cinque unità. Inoltre prosegue l’impossibilità di conferire gli ingombranti e per coloro che non possono recarsi in ecocentro è impossibile comunicare con il numero verde per concordare il ritiro a domicilio. Vogliamo capire quali strategie intende attuare l’amministrazione comunale per affrontare in maniera adeguata queste criticità».

Da parte sua l’amministrazione cerca di individuare strategie per porre fine al disservizio: «Abbiamo ereditato il problema dei rifiuti ingombranti - spiega l’assessore Fabio Orrù - e ci stiamo adoperando fin dall’insediamento. Nell'ultimo mese la situazione si è ulteriormente aggravata per problemi nelle piattaforme di conferimento e stiamo lavorando alle soluzioni. Avremo modo di confrontarci con la minoranza in sede di Consiglio comunale nel rispetto dei luoghi istituzionali». Così da diverse settimane i disagi vanno avanti e non sono pochi i cittadini che hanno ormai perso la pazienza ma che non vogliono abbandonare i rifiuti in discariche abusive. (g. pit.)

