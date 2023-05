Disagi per i lavori sulla 131 L’Anas: cantiere chiuso a luglio 

Il cantiere sulla statale 131, all’altezza di Monastir, per la sostituzione del guard-rail centrale in cemento dovrebbe chiudersi entro luglio. Lo sostiene l’Anas che icon un comunicato stampa interviene sulle criticità al traffico causati dallo stesso cantiere. «Gli interventi di sostituzione delle barriere di protezione “New Jersey” sulla statale 131, previo rifacimento dell'idraulica centrale e del piano d'appoggio dei dispositivi di ritenuta, interessano un tratto in continuità di circa 10 chilometri, tra i chilometri 13,800 e 23. I lavori sono attivi e attualmente sono in corso di esecuzione all’altezza del chilometro 19. Nell’ambito delle attività di cantiere è stato richiesto all'impresa un incremento di produzione, finalizzato a ridurre il termine di esecuzione degli interventi ad oggi fissato entro luglio prossimo», si legge nella nota dell’Anas, che entra nello specifico delle operazioni. «Lungo tutta l’area interessata dai lavori la segnaletica è realizzata a cura dell'impresa esecutrice secondo le norme previste dal Codice della Strada e presidiata dal personale Anas e dalla Polizia Stradale», continua l’Anas, che si appella al enso di responsabilità degli automobilisti: «I presidi sono necessari al fine di incrementale la sicurezza stradale in corrispondenza dei cantieri, ma devono necessariamente accompagnarsi ad un corretto comportamento alla guida da parte degli utenti della strada».

I disagi e i rallentamenti, a causa dei restringimenti della carreggiata, sono destinati a finire entro il prossimo luglio.

