Disagi per allagamenti e frane 

Si fa la conta dei danni per il maltempo che nel weekend appena trascorso ha colpito anche il Sulcis Iglesiente.

La pioggia battente e continua, che domenica ha interessato il territorio tra Iglesias e Gonnesa, ha creato diversi disagi nel tratto della strada Provinciale 83 per Nebida e nella periferia di Iglesias. Giornata campale per i volontari della protezione civile Soccorso Iglesias, intervenuti per far fronte alle varie richieste d’intervento. La prima chiamata è arrivata intorno alle 14, a causa dei detriti caduti nel percorso tra Fontanamare e Nebida. Qui, le squadre della protezione civile hanno trovato diverse frane di fango e pietrisco, sparse lungo le curve della strada panoramica fino al tratto di Porto Raffa. Per precauzione il traffico è stato regolato verso un’unica carreggiata, mentre le squadre di Soccorso Iglesias, per circa due ore, hanno ripulito un chilometro di strada dalle pietre precipitate dal versante collinare.

Difficoltà per gli automobilisti anche nel tratto precedente all’ingresso di Fontanamare, dove si è creata una grande pozzanghera che ha rallentato il passaggio delle auto. Fenomeno ricorrente con le piogge abbondanti. Disagi anche nella periferia della città mineraria, per un ostruzione, con conseguente allagamento nella via Chiara Lubich, nella località di Cabitza. I volontari, allertati intorno alle 20, hanno dovuto operare con zappe e vanghe per realizzare un canale necessario a far defluire le acque che invadevano la strada. L’intero territorio è rimasto sotto continuo monitoraggio per tutta la giornata.

Parecchi i disagi anche a Carbonia, soprattutto sul fronte dei black out: per tutta la giornata di domenica è stato un susseguirsi di segnalazioni di cittadini a causa della corrente elettrica saltata a macchia di leopardo. Tra i quartieri puù colpiti via Sardegna con un black out durato dalle 10 alle 15 circa ma anche via Curiel, via Satta, via Cannas e numerose altre zone.



