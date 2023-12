Disagi nell’Oristanese, le continue proteste  da Bosa e Solarussa 

La situazione più critica in provincia di Oristano è senza dubbio quella di Bosa. Le reti sono talmente vecchie e malridotte che le perdite idriche risulterebbero attualmente dell’80 per cento, generando un danno annuo di 640 mila euro. Da una verifica sulle condotte si dovrebbe intervenire sul rifacimento di 6 chilometri di condotte e 792 allacci. Non di questa entità, ma problematiche si fanno registrare in tanti altri centri. «A Solarussa le perdite sono molto frequenti - evidenzia il sindaco Mario Tendas – più volte abbiamo richiesto interventi strutturali perché la rete è datata e obsoleta, con alcuni tratti da sostituire. Sono stati effettuati diversi incontri e sopralluoghi con Abbanoa, ma sinora gli impegni non si sono concretizzati. Meno male- aggiunge Tendas- che viviamo una situazione che è senz’altro positiva con i manutentori locali e i referenti del distretto, molto disponibili e operativi in caso di perdite». A Bosa, però, i problemi potrebbero terminare presto. Sta andando avanti con passo spedito la consegna dei cantieri per la riqualificazione della rete idrica. Nei giorni scorsi, è stata la volta del terzo lotto relativo all’imponente intervento previsto da Egas sotto la supervisione di Abbanoa i cui lavori ammontano a complessivi 4.3 milioni di euro.

