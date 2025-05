Disagi nel trasporto pubblico: tavolo permanente con l’Arst 

Sugli autobus come clandestini, senza biglietto ma solo perché i ticket sono introvabili. Da qualche mese, infatti, l’Arst non rifornisce più di titoli di viaggio cartacei, ma i biglietti vengono erogati al momento, tramite un terminale. I turisti e i residenti che devono spostarsi sui mezzi pubblici per raggiungere l’aeroporto, le spiagge o i quartieri periferici, non sempre riescono a procurarseli. Alcune tabaccherie e edicole non sono in grado di offrire i tagliandi per le linee urbane. Ma non è l’unica criticità. In quasi tutte le fermate mancano le pensiline e le informazioni di orari, frequenze e tragitti. L’Amministrazione ha istituito un tavolo permanente con l’Arst per risolvere i problemi. Anche il Consiglio comunale si è espresso all’unanimità, votando un ordine del giorno presentato dal centrodestra (primo firmatario Lelle Salvatore), che impegna la giunta comunale a procedere con l’installazione di una pensilina per la fermata dell’autobus in via Cagliari. Un piccolo passo, mentre si attende di vedere concretizzati i primi obiettivi che l’amministrazione si era posta all’interno del percorso di potenziamento del sistema del trasporto pubblico. «Saranno installate in tutte le fermate le bacheche informative attraverso le quali accedere in tempo reale ai tempi di percorrenza ed arrivo degli autobus, sarà avviato un importante lavoro di potenziamento della segnaletica e saranno installate – specifica l’assessore Corbia - ulteriori 12 pensiline che saranno consegnate già nei prossimi giorni da Arst al Comune». (c.fi.)

