Disagi in via Calasetta per i lavori in corso in strada 

Doveva essere un intervento di poche ore e invece va avanti ormai da tre giorni, e provoca la reazione di qualche operatore commerciale della piazza De Gasperi, in pieno centro storico. Si tratta della chiusura al traffico di via Calasetta, dove alcuni operai stanno ripristinando alcune grate di raccolta delle acque bianche. «Ci sono diversi residenti che ci segnalano da tempo un rumore provocato dalle grate al passaggio delle auto – dice il sindaco Ignazio Locci - Il disturbo infastidisce soprattutto durante la notte quando dal rumore, non si può riposare. Abbiano un pochino di pazienza è questione di poche ore. L’alternativa sarebbe davvero quella di chiudere il traffico nel centro storico». Una situazione che non piace a Francesco Piras, titolare di un’edicola libreria situata proprio all’inizio di via Calasetta, portavoce anche degli altri commercianti della piazza: «Nessuno intende mettersi al posto dei tecnici comunali - dice Piras - è però paradossale che si decidano questi interventi sempre in periodi in cui i commercianti dovrebbero lavorare di più, certo è che se ci chiudono il traffico, così come hanno fatto, per giorni, noi inevitabilmente registriamo una diminuzione degli incassi. Tra l’altro, non si tratta evidentemente di interventi celeri con le immaginabili conseguenze del caso. Il sindaco fa presto a parlare di poche ore, a me è stato detto 5 giorni che mi sembrano un po troppi».

