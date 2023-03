Disagi idrici per la nuova condotta  

Martedì inizieranno i lavori di risanamento della condotta idrica di distribuzione principale in viale Trieste. Per questo dalle 8 alle 18 sarà interrotta l’erogazione idrica in viale Trieste, piazza Del Carmine, via Maddalena, via Sassari e via Roma (lato Stazione treni) e zone limitrofe.

Nelle ore di ripresa dell’erogazione – informa Abbanoa - potrebbero verificarsi importanti cali di pressione eventualmente anche accompagnati da fenomeni di torbidità in tutta la zona servita e indicata nello stralcio sottostante. Eventuali disservizi potranno essere comunicati al servizio call center, attivo 24 ore su 24, al numero verde 800022040.

I lavori sono propedeutici al rifacimento dell’intera condotta di viale Trieste che saranno avviati nelle prossime settimane. Grazie a un investimento di circa un milione e mezzo di euro, il tratto da piazza del Carmine fino a piazzale Trento sarà interessato da un intervento di risanamento delle vecchie condotte con l’inserimento al loro interno una guaina ultraresistente.

