Disagi e acqua All’opera le squadre 

Prevista entro le 12 di oggi l’ultimazione degli interventi urgenti delle squadre specializzate, per la riparazione di una grave perdita idrica riscontrata da Abbanoa lungo la condotta foranea che dal serbatoio di Bosa sud alimenta le marine di Magomadas e Tresnuraghes. Queste le rassicurazioni dell’ente gestore delle acque contenute in una comunicazione firmata dal responsabile del distretto 4 di distribuzione Pierpaolo Capelli. Da ieri i lavori si stanno portando avanti con l'interruzione del flusso idrico che alimenta il serbatoio al servizio delle borgate marine e di alcune utenze nell'agro. «Sino all’ultimazione dei lavori –avvertono da Abbanoa- si potranno verificare disservizi. Le scorte presenti nei serbatoi dovrebbero aver comunque scongiurato o limitato il disservizio». Di questo sino stati informati anche i sindaci di Magomadas Angelo Masia e Tresnuraghes Gianluigi Mastinu, specificando che comunque dalle 12 di oggi i rischi di interruzione dell’approvvigionamento idrico cesseranno del tutto. ( s. c. )

