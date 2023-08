Disagi all’ecocentro comunale: «Necessario ridurre la Tari» 

Proteste e disagi all’ecocentro comunale, che si trova nella zona artigianale del paese e che per diversi mesi dello scorso anno ha funzionato a singhiozzo tra le proteste di tantissimi cittadini che per settimane si sono visti impossibilitati a conferire le diverse tipologie di rifiuti. Ora i problemi si sono ripresentati perché gli enormi cassoni dei rifiuti sono ormai pieni e non vengono svuotati.

«Più ho volte ho segnalato il problema del conferimento dell’ecocentro che andrebbe ampliato e andrebbero messi più cassoni in grado di accogliere i rifiuti – denuncia Gianni Palombo, pensionato –. C’è degrado anche in altre zone del paese dove andrebbero messi dei cassonetti come il parcheggio di fronte all’ospedale dove ogni venerdì si svolge il mercatino». Molti sangavinesi non hanno potuto conferire i rifiuti nonostante l’attesa anche perché all’ingresso del cancello dell’ecocentro non c’è nessun cartello che avvisi del disservizio.

Sulla vicenda i consiglieri Nicola Orrù e Stefano Altea hanno presentato una mozione chiedendo la riduzione della Tari: «Da novembre scorso – rimarca quest’ultimo – l’ecocentro sta creando gravi disagi alla popolazione che certamente non sono compensati dal ribasso minimo della Tari (legato ai disservizi). Sono tantissime le segnalazioni che abbiamo raccolto negli ultimi mesi, anche per via dei pochi container presenti. Prima c’è stata la chiusura totale, poi era consentito conferire solo alcuni rifiuti ingombranti e solo di recente altre tipologie». ( g. pit. )

