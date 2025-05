Disagi al traffico per i cantieri Abbanoa 

Nuovi disagi per chi abita, lavora o semplicemente utilizzava le strade del quartiere Villanova per spostarsi. Sino al 29 agosto sono previsti divieti e limitazioni alla circolazione per consentire ad Abbanoa di effettuare i lavori per la riqualificazione della rete idrica cagliaritana.

Per tre mesi, operai e mezzi meccanici opereranno nelle vie Ozieri, Macomer e Tempio dove saranno in vigore queste prescrizioni prescrizioni:chiusura alla circolazione veicolare nei giorni lavorativi dalle 9 alle 17;divieto di sosta, con rimozione forzata su ambo i lati con validità 0-24.

L’ordinanza dirigenziale (1206/2025) prescrive anche all’impresa esecutrice dei lavori di garantire sempre la viabilità alternativa, i percorsi pedonali e il transito in sicurezza dei pedoni.

La scelta dei mesi estivi per effettuare i lavori di riqualificazione della rete idrica del capoluogo è stata presa in accordo con il Comune.

Le squadre di Abbanoa interverranno in quel periodo per non interferire in particolar modo con il traffico legato alla presenza delle scuole e limitare il più possibile i disagi ai residenti e agli automobilisti.

