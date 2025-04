Disagi al container delle Poste 

Postamat fuori servizio, mancanza di un riparo, sia dal freddo, ma anche dal sole e soprattutto l’impossibilità di poter ritirare denaro contante dalla struttura che ospita provvisoriamente l’ufficio postale di Sant’Antioco nell’attesa della realizzazione dei lavori di adeguamento degli uffici postali storici, ubicati al pian terreno del Palazzo Aste, in piazza Umberto.

Il container posizionato nel lungomare come ufficio provvisiorio, in poco tempo, ha suscitato la reazione di numerosi cittadini che non risparmiano critiche alla scelta. «Postamat fuori uso - dice Tiziana Tardini - entri dentro per chiedere di riscuotere e ti invitano ad andare a Calasetta o a San Giovanni Suergiu». La scelta del lungomare è stata criticata anche per il parcheggio lungo strada. «Non oso immaginare cosa succederà nei giorni in cui è previsto il pagamento delle pensioni - scrive Marco Pinna sui social - che senso ha avere un postamat spento in bella vista? Speriamo concludano presto i lavori perché se arriva il gran caldo, questo container non lo vedo bene». L’annuncio del trasferimento per consentire l’esecuzione dei lavori era stato fatto circa un anno fa. In quel momento nessuno aveva ipotizzato che si sarebbero potuti riscontrare i problemi segnalati dall’utenza. Poste italiane ha poi proceduto all’apertura del container e nel giro di poco tempo hanno cominciato a verificarsi i disservizi, primo fra tutti quello del postamat per ora inutilizzabile.

