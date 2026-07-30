Disagi al cimitero,  cancello chiuso dopo gli ultimi lavori 

Proteste da parte dei visitatori del cimitero per quanto riguarda alcuni problemi che stanno creando difficoltà e disagi a chi, soprattutto se anziano o con altre fragilità, si reca a trovare i propri cari nella nuova area del camposanto.

Fa discutere in particolar modo che il cancello prospiciente ai nuovi parcheggi appena ultimati sia chiuso. «Questo fatto – spiega Pietro Melis – ci costringe ad accedere da un’altra entrata, raggiungibile attraverso un tratto di strada che risulta essere polveroso d’estate e fangoso in caso di piogge».

Un altro punto critico riguarda la strada che da via Borsellino conduce alla nuova area cimiteriale: «quel percorso – dichiara Roberta Sanna – è impraticabile. Il passaggio dei mezzi pesanti durante i recenti lavori e le abbondanti piogge hanno creato dei solchi profondi che non consentono, se non a proprio rischio e pericolo, il transito delle automobili».

L’assessore ai Lavori pubblici Nicola Concas promette che «già nei prossimi giorni verrà aperto il cancello di fronte ai nuovi parcheggi, peraltro già utilizzabili. Il ritardo è stato causato dai lavori di sistemazione del vialetto d’ingresso che hanno richiesto più tempo del previsto». L’amministratore assicura «che saranno ultimati in tempi brevi anche i restanti lavori riguardanti il piano di ampliamento del cimitero».

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