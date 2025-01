Disagi ad Area Ingressi  inaccessibili  

Ieri mattina, un episodio insolito ha coinvolto il palazzo di via Piemonte, sede di Area, l’Agenzia regionale per l’edilizia abitativa. Al ritorno in ufficio dopo il weekend, i dipendenti hanno trovato il nottolino fuori uso. La serratura, infatti, girava a vuoto, bloccando l’unico ingresso praticabile dell’edificio.

Tutti gli altri accessi, automatici e attivabili solo dall’interno, risultavano inutilizzabili, creando un’impasse per il personale che non riusciva a entrare. A causa del disguido, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per forzare l’accesso ai garage e permettere l’ingresso nei locali.

Nel frattempo, la polizia è intervenuta per accertare le cause dell’incidente e determinare se si trattasse di un semplice malfunzionamento accidentale della serratura o se fosse un atto vandalico.

L’imprevisto ha bloccato l’attività lavorativa dell’ufficio per le prime ore della giornata, creando disagi per i dipendenti e rallentamenti nelle operazioni quotidiane. Non è stato l’unico intervento dei vigili del fuoco in città.

I pompieri sono infatti intervenuti anche presso la chiesa delle Grazie, in via La Marmora, a seguito delle intense piogge e venti dei giorni scorsi. L’intervento ha riguardato una serie di verifiche di sicurezza.

