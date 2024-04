«Disagi a Su Tremini, intervenga Abbanoa» 

«Comprendiamo i disagi dei cittadini di Su Tremini, ma abbiamo le mani legate, può intervenire solo Abbanoa». Il sindaco Tomaso Locci risponde ai residenti della località oltre la 554 nelle cui case da mesi esce un filo d’acqua dai rubinetti.

«Il problema è riconducibile alle condotte di Abbanoa, non a un presunto guasto dell’impianto di sollevamento situato dietro il cimitero», dice Locci, che fa inoltre sapere che con l’azienda idrica «c’è un contenzioso aperto, e noi come Comune non possiamo certo mettere le mani sulle condotte che sono di loro competenza, altrimenti se avessimo potuto l’avremmo già fatto. Sarebbe tutto più facile se la gestione dell’acqua fosse in mano ai Comuni, ma poiché così non è, non possiamo intervenire per aiutare i cittadini di Su Tremini». Il primo cittadino ne approfitta anche per toccare un altro tasto dolente della località a nord di Monserrato: quello delle strade dissestate, praticamente quasi tutte, con grosse voragini: «Per poterle asfaltare o comunque coprire le buche, dobbiamo aspettare l’ok della Regione al Piano urbanistico comunale, che è già pronto ma senza l’intervento di viale Trento non può entrare in funzione. Senza il Puc attivo non possiamo mettere mano neanche alle strade di Su Tremini».

RIPRODUZIONE RISERVATA