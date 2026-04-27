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Quartucciu.
28 aprile 2026 alle 00:25

Disagi a San Gaetano per i cavi Telecom 

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Continuano i disagi che gli abitanti del borgo di San Gaetano, località di Quartucciu sulla vecchia Orientale Sarda, sono costretti a subire a causa di cavi sospesi di pali telefonici della Telecom caduti uno a fine marzo e l’altro due anni fa. Per l’ennesima volta, in via delle Gardenie (una delle pochissime strade del borgo ad avere un nome) i cavi si sono “abbassati” al livello della carreggiata, impedendo l’accesso ai veicoli. È accaduto due giorni fa ma, per l'appunto, non è la prima volta. «Eravamo nuovamente bloccati in casa, non si poteva passare», dicono gli abitanti. «Per fortuna sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno sollevato i cavi e liberato l'accesso alla strada», aggiunge un residente, Jürgen Ginder, «però sono sospesi a circa due metri sopra la carreggiata, rappresentando un rischio per veicoli come camion e furgoni, che potrebbero tranciarli e causare ulteriori danni. Nonostante tante segnalazioni, Telecom non è ancora intervenuta». (st. la.)

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