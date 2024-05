Disagi a Sa Tribuna dopo il temporale  

Lunedi l’ingente quantità d’acqua che si è abbattuta fra Montevecchio Gentilis ha riempito l’alveo de Sa riu de sa mena, riversandosi nelle campagne circostanti. La località Sa Tribuna, vicino alla Sp 65, è stata allagata sino al bordo della strada. Il terreno, completamente privo di vegetazione da 74 anni, è riuscito a drenare l’acqua solo all’alba di martedì. La zona è tristemente conosciuta perché vi affluirono le acque del lavaggio del minerale della miniera di Montevecchio. Ancora una volta il maltempo ha evidenziato lo stato di emergenze ambientale di un territorio, che attende di essere bonificato in alcune zone dalle ferite prodotte dall’estrazione mineraria del secolo scorso.

Gabriele Virdis, responsabile della Cgil sud Occidentale denuncia il ritardo sui lavori di bonifica: «Nel 2015 la giunta regionale ha destinato 23,5 milioni a favore del Comune di Guspini per il progetto di bonifica della miniera di Montevecchio, attingendo dalle risorse del fondo di sviluppo e coesione. I lavori non siano ancora partiti, a causa della troppa burocrazia». Il Comune di Guspini secondo l’assessore Marcello Serru «in questi anni ha portato avanti tutte le procedure necessarie, sia amministrative che tecniche, grazie al lavoro dell’ufficio opere pubbliche e della società incaricata della progettazione». L’amministratore comunale evidenzia le difficoltà di portare avanti ogni attività sugli interventi di bonifica. «Stiamo controllando l’alveo e il terreno circostante del Rio Struvoniga, che scorre vicino all’argine della diga dei fanghi, per cambiarne il percorso. È un’operazione complessa che necessità di un notevole iter burocratico. Andiamo avanti anche con questo impegno».

