Disagi a Ottana, soccorsi a Girgini 

Un violento nubifragio si è abbattuto ieri intorno alle 18 nella piana di Ottana, soprattutto nell’area verso Sedilo. L’elevata intensità del temporale ha provocato l’allagamento della 131 dcn: il livello dell’acqua è salito rapidamente in entrambi i sensi di marcia, creando disagi alla circolazione. La strada è rimasta comunque percorribile. Non vengono segnalati danni.

Qualche ora prima i vigili del fuoco di Sorgono sono intervenuti nella foresta di Girgini, in territorio di Desulo, in soccorso di una coppia di turisti. I due si sono addentrati con la loro auto, ma per via del terreno molto impervio e delle condizioni meteo avverse sono rimasti bloccati: non riuscivano a proseguire il percorso, né a tornare indietro. I vigili del fuoco hanno trainato la loro auto in una zona sicura del territorio di Arzana.

