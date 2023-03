Disagi a Calamosca dopo la riqualificazione  L’appello: «Date in gestione l’area ai giovani» 

«Calamosca riqualificata e poi abbandonata». Non usa giri di parole Fabrizio Merella, titolare del locale “La Paillotte” e dell’annesso stabilimento. Qualche giorno fa un veicolo, facendo manovra, ha inavvertitamente colpito alcune delle panchine situate fronte mare. «E qualcuno ne ha approfittato per portarsi via le assi di legno divelte dall’auto – spiega Merella –. Lo spazio di manovra è ridotto, le panchine lì non devono starci».

Il proprietario dello storico locale, elenca una serie di criticità: «L’acqua piovana si è portata via la ghiaia che avevano messo sul ciglio della strada e si sono create delle cunette di 40 centimetri. È pericoloso per i ciclisti che possono finirci dentro. Inoltre, una parte della staccionata lato mare è divelta e spuntano i ferri: se qualcuno inciampa rischia di farsi molto male. C’è gente che qui a Calamosca viene a fare i bisogni e ad abbandonare rifiuti». Merella dice di aver fatto tanti reclami al Comune. «D’estate la strada già stretta si riempie di auto parcheggiate anche dove non dovrebbero, ma non ci sono cartelli di divieto e quindi diventa un far west. Calamosca è stata proprio dimenticata. Come titolare di un’attività, sono indignato. Questa è la cartolina che questa zona dal paesaggio stupendo mostra ai turisti». E lancia un appello al sindaco Paolo Truzzu: «Si faccia un bando per affidare la tutela di Calamosca a una qualche cooperativa di giovani, in modo che possano tenerla pulita e magari aprire un info point e un servizio di accompagnamento dei turisti».

