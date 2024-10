Disabilità, un seminario sul linguaggio inclusivo 

La onlus Ierfop, nell’ambito del progetto “Disabilità, Istruzione, Formazione e Integrazione 2024”, offre un’importante occasione di formazione sul tema del linguaggio inclusivo, con un focus sulla disabilità visiva. La docente Valentina Tomirotti, giornalista e attivista in tema di diritti delle persone con disabilità, spiegherà l’importanza delle parole nella costruzione di un ambiente realmente inclusivo. Nel corso del seminario, che si svolgerà in presenza presso la sede dell’ente in via Platone 3 a Cagliari, verranno illustrate le regole da seguire nella comunicazione sulla disabilità e analizzate le stigmatizzazioni che possono derivare dall’uso scorretto delle parole.

Il seminario è rivolto a tutte le persone interessate alla tematica e, in particolare, a tutte e tutti coloro che operano nel mondo dei media, della comunicazione, delle relazioni con il pubblico, dell’istruzione e della sanità.

«Quando si parla di disabilità è importante usare le parole giuste», afferma il presidente Ierfop Roberto Pili. «Attraverso le parole si esprimono idee, progetti, si rappresenta la realtà e si costruiscono relazioni».

Il seminario gratuito di 8 ore offre l’opportunità di imparare ad utilizzare un linguaggio ampio e inclusivo, rispettoso dell’identità di tutte e tutti.

«Lo sforzo di uniformare il linguaggio delle attività formative e culturali ai nuovi canoni del linguaggio inclusivo non è più procrastinabile e rimanda alla responsabilità in primis delle associazioni impegnate a vario titolo nel mondo della disabilità», conclude Bachisio Zolo Direttore di Ierfop. I posti sono limitati, per candidarsi è necessario presentare domanda di iscrizione scaricando e compilando il modulo presente sul sito www.ierfop.org - area formazione - indicando la preferenza sul seminario “Il linguaggio inclusivo per la disabilità visiva”.

