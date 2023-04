Disabilità: «Spesso il sistema è impreparato» 

Aiutare le famiglie delle persone con disabilità a orientarsi tra le carte di una burocrazia che non rispetta i tempi della malattia. È il tema al centro dei lavori del 1° convegno nazionale sulla disabilità “Diverso da chi?”, che si è tenuto ieri al Museo archeologico, organizzato dal Comparto nazionale disabilità della Conf.a.el. Dai diritti ai doveri delle persone con disabilità, dai progetti della Regione alle testimonianze delle associazioni impegnate a fianco delle persone con disabilità e delle loro famiglie fino agli interventi di medici specialisti, tra i quali il responsabile del reparto di Neurologia e stroke unit del Mater Olbia Hospital, Paolo Profice.

L’assessore regionale alla Sanità, Carlo Doria: «Per parlare di disabilità uso due parole, generosità volta all'accoglienza e cultura della gestione, su cui, spesso, il sistema socio-sanitario è impreparato ed è su questo che bisogna investire di più». Per il direttore generale Politiche sociali della Regione, Giovanni Deiana, «la Sardegna ha un quadro finanziario imponente a disposizione degli interventi destinati alle persone con disabilità: oltre 300 milioni di euro all'anno utilizzati per tre grandi progetti che sono Ritornare a casa, Dopo di noi e i Piani personalizzati, in corso 15mila, per cui sono stati stanziati più di 15 milioni di euro». (t.c.)

