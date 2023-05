Disabilità, non è un’Isola inclusiva 

In Campania ha vinto “Turismo BalneAbile”; in Emilia Romagna “C’è una vacanza per me”; in Friuli Venezia Giulia “A-mare il mare”; in Piemonte “Via Francigena for all”; in Sicilia “Tuttinclusi”, e così via. L’avviso pubblico del Governo per il finanziamento di progetti di turismo accessibile per le persone con disabilità ha riscosso grande successo tra le Regioni e le Province, che adesso usufruiranno delle risorse nazionali per rendere i loro territori più inclusivi e accoglienti, per realizzare infrastrutture e servizi, per organizzare tirocini lavorativi.

E la Sardegna? Non ha partecipato. Non è stato presentato nessun programma per attrezzare le nostre spiagge e i nostri luoghi di vacanza, per consentire ai sardi e ai visitatori estivi che, ad esempio, si muovono su una sedia a rotelle, di godere di sole, mare e momenti di libertà. Così, abbiamo perso risorse per 1,2 milioni di euro.

La denuncia

La denuncia arriva dall’associazione Sardegna Accessibile di Alfio Uda e Luciana Hatfull: «Quando abbiamo visto l’elenco dei beneficiari del Fondo non volevamo crederci: la Sardegna è l’unica regione assente», spiegano. «Abbiamo pensato a un errore, e abbiamo scritto alla presidenza del Consiglio dei ministri per chiedere spiegazioni. Purtroppo ci hanno dato la conferma: nessuno ha presentato progetti. Dunque, addio a una cifra importante, 1 milione 200mila euro (questo era previsto per le Regioni fino a 3 milioni di abitanti), che ci avrebbero aiutato tantissimo a rendere la nostra terra più accessibile».

Alfio Uda, nato a Macomer 55 anni fa, ex promotore finanziario, giocatore di basket e arbitro di calcio, a settembre del 2015 ha avuto un incidente in moto, una macchina gli tagliato la strada, è caduto, ha battuto la testa e si è fratturato due vertebre. Quando, dopo un mese di coma farmacologico al Brotzu, si è svegliato, ha saputo che non avrebbe più potuto camminare sulle sue gambe. In seguito, la vita lo ha sottoposto ad altre dure prove (la sua storia ha avuto la ribalta nazionale) e oggi è un uomo attivissimo, con sempre accanto la sua compagna, Luciana Hatfull, fisioterapista di Alghero che lo ha curato, seguito e sostenuto durante la convalescenza.