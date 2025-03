Disabilità, nell’Isola numeri più alti della media italiana 

In Sardegna è disabile (più o meno grave) il 7 per cento della popolazione, dunque ben più del 5 per cento costituito dalla media nazionale, e questo ne fa la regione italiana più colpita dal problema assieme all’Umbria. E, ovviamente, il tasso di disabilità cresce con l’aumentare dell’età, cosa in cui nella terra dei centenari riesce piuttosto bene, ma anche qui le percentuali sono a sfavore dell’Isola: tra gli over 75 ha una disabilità il 25,9 per cento della popolazione, dunque più di un abitante su quattro. La media nazionale è meno di uno su cinque: il 19,2 per cento.

La ricerca

Le cifre del secondo “Report disabilità in Sardegna” curato dall’istituto di formazione Ierfop con il contributo della Fondazione di Sardegna, ha tinte piuttosto fosche. «Soprattutto perché il record non è soltanto sulla popolazione anziana», sospira Roberto Pili, presidente di Ierfop, «ma anche su quella giovanile: la percentuale di disabilità tra gli alunni è il quattro, cioè tra le più alte in Italia. E di questo gruppo, quasi il 96% soffre di disabilità intellettive, e a questo punto ci chiediamo perché».

L’allarme

In una terra popolata di anziani più longevi della media, e quindi più esposti a contrarre malattie invalidanti o a vederle aggravarsi, ci si può stupire poco. Oltretutto, siamo in un’Isola che - suo malgrado - “esporta” i giovani, nel senso che emigrano per cercare occasioni che qui non ci sono, o sono inferiori, e questo peggiora le medie. Ma che ci siano più disabilità giovanili in una terra poco industrializzata e quindi meno inquinata, rispetto al resto d’Italia, è un allarme inatteso, sollevato proprio dal report dello Ierpof. Sul punto, i conti non tornano proprio.

Gli interventi

In una mattinata che ha visto succedersi diversi interventi, dal presidente del Ctm Carlo Arba al presidente della Fondazione di Sardegna Giacomo Spissu, oltre che il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini, il docente universitario di Economia aziendale Alessandro Spano, il direttore generale di Aspal Luca Mereu e Simona Staffieri della presidenza del Consiglio dei ministri, la questione del maggior grado di disabilità nell’Isola rispetto è stata analizzata sotto diversi profili.Resta da capire che cosa fare di fronte a cifre preoccupanti. Migliorare la prevenzione, prima di tutto, e poi modificare l’ambiente in modo che le persone con disabilità possa condurre un’esistenza di qualità. Il trasporto pubblico è la prima delle libertà per chi non può provvedere ai propri spostamenti, e in questo senso a Cagliari è impegnato il Ctm con i bus. «Noi preferiamo parlare di accessibilità, non di disabilità», premette il presidente Carlo Arba, «e tutti i mezzi della nostra flotta rispondono al requisito. Ci sono pedane, sistemi audio-video per le fermate e indicatori cromatici, inoltre partecipiamo a un progetto europeo Trips per la mobilità inclusiva».

L’appello alla politica

Ma questo, per quanto importante, è il “dopo”. Non a caso, Ierfop chiede maggiori possibilità di prevenzione e di riabilitazione, e modifiche all’ambiente come impone il decreto 62 della ministra delle Disabilità, Alessandra Locatelli», fa notare il direttore dell’istituto, Roberto Pili. Non è una passeggiata, soprattutto per i giovani con disabilità mentali che si trovano nei centri più piccoli, e quindi con le tasche più piccole, della Sardegna.

RIPRODUZIONE RISERVATA