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L’emergenza.
15 marzo 2026 alle 00:31

Disabilità, la sfida dell’inclusione 

Liste d’attesa infinite e paure: voci e storie dalla fondazione Anffas 

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Liste d’attesa lunghe anni e famiglie alla ricerca di servizi capaci di accompagnare le persone con disabilità nella vita adulta. In città e nell’hinterland, la domanda di percorsi educativi, riabilitativi e di autonomia cresce continuamente, mettendo sotto pressione la rete dei servizi sociosanitari e lasciando in sospeso centinaia di persone.

Ne sa qualcosa la fondazione Anffas Cagliari Ets, da oltre sessant’anni in prima linea nel territorio, dove segue oltre 250 persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo. «Ad oggi sono circa 180 le persone in lista d’attesa, principalmente giovani adulti – spiega l’assistente sociale Elisabetta Mossa –. I tempi variano a seconda del servizio richiesto, ma per l’ingresso nei centri diurni si può arrivare anche a tre anni di attesa. Altri percorsi, come quelli per l’inclusione lavorativa, riescono invece ad avere tempi di accesso più rapidi».

Le attività

«Il momento più difficile arriva spesso dopo la scuola» testimoniano operatori Anffas e famiglie. Quando compiuti i 18 anni termina il percorso scolastico, inizia una nuova ricerca: quella di un servizio capace di accompagnare la persona con disabilità nella vita adulta. «Non si tratta solo di assistenza – spiega Eleonora Salis, assistente sociale della fondazione – ma della necessità di costruire percorsi strutturati e personalizzati, che permettano alle persone di continuare a sviluppare autonomia, relazioni e competenze». Così l’offerta dei servizi continua ad ampliarsi, con l’obiettivo di offrire agli assistiti un percorso in cui continuare a crescere, diventare adulti e conquistare il proprio spazio. «Frequento Anffas da quindici anni – racconta Antonio, 34 anni –. A casa a volte mi sento trattato come un bambino, ma qui ho imparato a sentirmi grande e a prendermi le mie responsabilità».

Il percorso

Dalle attività sportive alla cucina, dalla musicoterapia al teatro. Ci sono poi attività in fattoria, laboratori di giardinaggio, uscite sul territorio, partecipazione a iniziative culturali e campi estivi. Non solo centri diurni e residenziali: la fondazione promuove percorsi personalizzati per autonomia, inclusione e inserimento lavorativo, con esperienze concrete come quella di Edoardo, che ha partecipato a un progetto di lavoro in un ufficio assicurativo prima di arrivare nel centro diurno di Selargius. «Per me Anffas significa accoglienza e lavoro». Negli ultimi anni sono stati avviati anche progetti legati al “dopo di noi” e alla sperimentazione della vita indipendente, con soluzioni di cohousing e percorsi di autonomia abitativa. «Anche la famiglia a volte fatica a vedere tutte le potenzialità: il nostro lavoro aiuta a valorizzarle e superare i pregiudizi», sottolinea Daniela Bonaria Ferru, educatrice. «Lavoriamo con équipe multidisciplinari – continua Salis –, per la cura non solo dei bisogni sanitari, ma anche di quelli sociali, relazionali e affettivi».

«Per anni le persone con disabilità sono state viste solo come destinatari di assistenza – aggiunge Ferru – ma la realtà è molto più complessa. Crediamo nella cittadinanza attiva: possono essere una risorsa per la comunità, non solo destinatari di assistenza».

La richiesta

Resta però il nodo delle liste d’attesa e della carenza di servizi, non sempre i fratelli o i parenti possono farsi carico della persona con disabilità.

La richiesta dunque ricade su progetti che garantiscano continuità anche quando la famiglia non potrà più essere il punto di riferimento. Per questo il tema del “dopo di noi” resta una delle principali emergenze per molte famiglie. «Avere qualche mattinata di autonomia per noi, anche in pensione, è una grande sicurezza – testimonia Maria Bonaria, mamma di una giovane donna affetta da una sindrome rara –. Sapere che nostra figlia sta bene in un ambiente che la arricchisce è fondamentale».

Come spiega la dottoressa Mossa, negli ultimi anni è cambiato anche il tipo di domanda che arriva ai servizi: «Se in passato il centro diurno rappresentava spesso l’unica soluzione cercata, oggi le esigenze sono più articolate». Sempre più famiglie chiedono percorsi diversificati, dall’inclusione lavorativa fino alla sperimentazione della vita indipendente.

Un’evoluzione che racconta anche un cambiamento più ampio nel modo di guardare alla disabilità: non più solo assistenza, ma progetti di vita e partecipazione nella società.

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