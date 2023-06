Disabilità, il metodo Abc sbarca in Svezia 

L’Abc esporta il suo modello di co-progettazione anche in Svezia. Oggi dalle 14 in diretta streaming da Malmö, in occasione della European Social Services conference, il presidente Marco Espa e la responsabile del Centro Studi Francesca Palmas approfondiranno il tema dei progetti individuali, partecipati e co-progettati tra le persone con disabilità e le istituzioni, come volano di sviluppo di un nuovo welfare che permetta alle persone di vivere come e dove vogliono, incluse nella società.

Si tratta del più grande forum pubblico in Europa per le politiche e le pratiche di assistenza sociale, l'evento annuale di punta dell'European social network, la rete leader per i servizi sociali pubblici in Europa.

La missione dell’Esn, di cui Abc, è membro dal 2022, è promuovere lo scambio di conoscenze nei servizi sociali pubblici in collaborazione con la sanità, l'istruzione, l'alloggio, l'occupazione e l'inclusione sociale a beneficio delle persone e delle comunità attraverso politiche e pratiche migliorative: Esn si profila come un sostenitore stimolante di servizi inclusivi incentrati sulla persona, una voce ben informata e progressista sulle sfide che interessano i servizi sociali e promuovono il benessere delle comunità. Tra gli interventi previsti, coordinati da Espa e Palmas, anche quello della ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli.

RIPRODUZIONE RISERVATA