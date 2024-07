Disabilità e lavoro, esperti a confronto 

Le strategie integrate per l’inclusione dei lavoratori con disabilità, le politiche di coesione europee, il welfare aziendale in Italia e in Sardegna.

Sono i temi al centro del convegno promosso da Ierfop per oggi alle 16, nella sede dell’associazione in via Platone 3, che vedrà la partecipazione di esponenti delle istituzioni, rappresentanti del Terzo Settore, dell’Università, delle organizzazioni datoriali e del volontariato.

Gli ospiti

All’incontro parteciperanno - tra gli altri - l’assessore regionale del Bilancio, Giuseppe Meloni, l’assessore regionale dell’Industria, Emanuele Cani, la senatrice Sabrina Licheri, il consigliere regionale Valter Piscedda (componente della Commissione consiliare Programmazione e Bilancio).

Previsti inoltre gli interventi di Teodoro Rodin, consigliere nazionale Anmic, Cataldo Ibba, vice presidente Ierfop, Bachisio Zolo, direttore dell’Istituto e rappresentante dell’Unione Ciechi d’Europa, Alessandro Spano, amministratore di Chain Factory, Donatella Petretto, docente di Psicologia clinica dell’Università di Cagliari e Milena Zara, direttrice agenzia formativa Confesercenti di Cagliari.

Tra gli ospiti anche Alessandro Melillo, ambasciatore Erasmus per l’educazione degli adulti, Fabio Roccuzzo, direttore di Focus Europe, Mauro Piria, fisiatra e presidente dell’associazione sindacale operatori sanitari MedNet e Hubert Perfler, direttore dell’Istituto regionale per Ciechi Rittmeyer, del Friuli Venezia Giulia.

