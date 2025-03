Disabilità: confronto sul servizio Amicobus  

«Il servizio Amicobus risponderà sempre di più alla crescente richiesta delle persone anziane o con disabilità che ci fanno affidamento per le proprie esigenze di mobilità».

È uno degli aspetti positivi emersi nel corso dell’incontro tra la Fish Sardegna (Federazione italiana superamento handicap) e i vertici del Ctm.

«Attenzione ai disagi»

«Ho trovato delle persone attente e pronte su dei temi che a volte risultano essere distanti a chi non li vive in prima persona, ma capisco come una realtà importante come il Ctm, che svolge un servizio che si rivolge a chiunque, abbia sviluppato delle capacità notevoli per garantire che i propri utenti possano fare affidamento ad uno standard elevato», ha commentato Giuseppe Martini, membro del consiglio direttivo regionale della Fish Sardegna. «Dal confronto ho trovato la massima disponibilità ed apertura ad ascoltare il nostro punto di vista e ci siamo lasciati con la volontà di organizzare un incontro pratico che ci permetterà di segnalare degli aspetti che solo attraverso l’esperienza diretta possono essere colti. Li ringrazio vivamente per questo incontro e restiamo a disposizione per ogni necessità che possa richiedere un nostro supporto».

Per il presidente regionale della federazione, Pierangelo Cappai, «l’Amicobus è il fiore all’occhiello di una Società inclusiva, che manifesta una v legato alla propria disabilità». Cappai ha sottolineato anche «il clima collaborativo, aperto e di particolare rispetto sui temi affrontati».

