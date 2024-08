Disabilità, 8.500 pratiche ferme 

«Nel Medio Campidano abbiamo 8.500 pratiche di invalidità civile ferme, con malati in attesa di sussidi da mesi e, in alcuni casi, da anni. Una situazione intollerabile». Il sindaco di Sanluri e consigliere regionale Alberto Urpi suona la sveglia alla Asl sui ritardi nella gestione delle pratiche da parte delle commissioni competenti. «Ci sarebbe un problema di legittimità relativo ai gettoni per medici e commissari e pertanto le commissioni non si riuniscono o sono in fortissimo ritardo. Il ritardo però è nella vita dei pazienti e non è più accettabile. In Consiglio regionale, ne ho riparlato con l’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi, dicendo che il problema va risolto una volta per tutte. Lui mi ha garantito un intervento immediato. Non ho motivo per non crederci, ma ho motivo per vigilare che sia davvero così e che si inizi subito, la situazione è insostenibile e la politica non può più stare in silenzio», tuona Urpi.

L’azienda

La questione è stata al centro anche di numerosi incontri tra sindacati, amministratori e direzione dell’azienda sanitaria. «La Asl 6 Medio Campidano sta procedendo già da tempo con le chiamate delle pratiche in arretrato. A seguito del collocamento a riposo e delle dimissioni di alcuni dei componenti delle vecchie commissioni, l’azienda in ossequio alle linee guide impartite dalla Ras ha provveduto a indire manifestazioni di interesse per la ricostituzione delle commissioni – dice il direttore della Asl Giorgio Carboni –. L’esito della manifestazione ha consentito di ricostituire quattro commissioni, tre di componente esclusivamente interna e una di componenti provenienti da altre aziende. Alla data odierna hanno dunque ripreso ad operare le tre commissioni di componente interna che si riuniscono in orario di lavoro, una volta alla settimana, dovendo nel restante orario attendere alle altre attività rientranti nel ruolo per cui sono stati assunti. Al fine, dunque, di consentire l’operatività al di fuori dell’orario di servizio è stato predisposto un progetto per abbattimento delle liste d’attesa, finanziato con il ricorso agli istituti retributivi contrattuali. Inoltre siamo in attesa da parte di Ares dello scorrimento della graduatoria dell’ultimo concorso di Igiene pubblica per il quale la Asl Medio Campidano ha richiesto cinque medici».

L’appello

Sul piede di guerra i sindacati che già dopo l’ultimo incontro con l’azienda, il 16 luglio scorso, avevano fatto il punto sulla Sanità nel Medio Campidano. «La pazienza è finita, prendiamo atto delle rassicurazioni della Asl, ma se le cose non dovessero cambiare siamo pronti a chiedere l’intervento del prefetto», dice Guido Sarritzu della Uil.

«A detta del direttore Asl, la Regione avrebbe proposto di formare provvisoriamente commissioni con medici militari. Se cosi fosse, questo potrebbe non risolvere ma aiutare a eliminare l'enorme arretrato. L’attuale situazione è a danno di malati e anziani», aggiunge Pasquale Ruggero, della Uil pensionati. «Quella delle commissioni mediche è una problematica drammaticamente aperta – si legge nel comunicato di Loredana Zuddas, segretaria Cisl, condiviso anche da Francesco Bardi della Cgil e da Sarritzu della Uil –. Le pratiche ferme sono migliaia, un dato davvero allarmante se si pensa che dietro ci sono persone affette da gravi patologie in attesa di un sussidio. Parliamo di persone fragili, anziani e bambini. È urgente e improrogabile chiedere alla Giunta regionale di imprimere un deciso cambio di passo».

