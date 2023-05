Disabili,  una città  proibita 

«La vera barriera architettonica per i disabili è la burocrazia». Parola del presidente territoriale dell'Associazione mutilati e invalidi del lavoro Michele Tatti riguardo alle segnalazioni ricevute nei giorni scorsi. I disabili, infatti, hanno tentato di salire sui bus cittadini, ma hanno trovato un intoppo con le rampe che, non essendo elettriche, dovevano essere posizionate manualmente per la salita sul mezzo. Sul tema interviene il dirigente tecnico Atp Mauro Piras che afferma: «Purtroppo la normativa nazionale non è chiara poiché prevede che il disabile sia accompagnato, e non autonomo. L'autista, se l'invalido è privo di accompagnatore, dovrebbe bloccare il traffico, posizionare la rampa, seguire alcune procedure per farlo salire sul mezzo, rimuovere la rampa e ripartire. Alcuni lo fanno perché poche fermate cittadine lo consentono, in altri casi è proprio impossibile».

Per rendere idonea una singola fermata il costo, secondo Atp, è di minimo 15 mila euro e prevede la cancellazione da parte del Comune di qualche parcheggio. «Abbiamo chiesto un finanziamento di 300mila euro – dice Piras – la concessione è stata di soli 50mila, che ancora non abbiamo ricevuto. Inoltre le pedane elettriche sono state rimosse quasi ovunque nell'Isola perché si rompevano facilmente e comportavano costi maggiori, la soluzione resta dunque una terza persona. A livello normativo è un problema che non viene affrontato, facendo ricadere tutto sulle persone che dovrebbe essere invece ascoltate e tutelate».

