Disabili senza parcheggi 

Difficoltà parcheggi in città in prossimità di chiese ed edifici, vicino a La Solitudine e nel centro storico. A pagarne le conseguenze sono soprattutto i disabili. «Qualche giorno fa dovevo fare una visita al poliambulatorio di via Manzoni, nonostante la presenza di tre parcheggi per disabili vicino all’ingresso non ho trovato un posto dove poter scendere dall’auto secondo le mie necessità che sono molto gravi. Questo anche perché in ambo i lati della strada i veicoli erano parcheggiati malissimo. Con il mio accompagnatore abbiamo chiesto ai carabinieri che passavano lì in zona di poter parcheggiare ai piedi del Tribunale, nei posti riservati alle ricariche per le auto elettriche. Sono stati comprensivi e hanno detto sì», racconta un disabile.

I problemi

Strade e marciapiedi dissestati, barriere architettoniche al corso Garibaldi e bus poco accessibili. Nonostante la disponibilità, la situazione è tanto grave da non invogliare le persone diversamente abili a uscire di casa, anche per necessità primarie o una boccata d’aria. Gli accompagnatori chiedono di invertire le aree di ricarica per auto elettriche con parcheggi per disabili. «Crediamo sia impossibile, ma bastava pensarci prima. È inammissibile che le colonnine (inutilizzate) si trovino più vicine agli ingressi rispetto ai parcheggi per disabili. Si possono vedere i risultati vicino a Le Grazie o all’ingresso del cimitero. Quei due passi in più sono uno sforzo enorme per chi ha problemi di deambulazione o per chi spinge una carrozzina».

Comune e Atp

Il Comune prova ad assecondare i cittadini. «Vogliamo dare massima attenzione a questo problema - dice il vicesindaco Fabrizio Beccu -. C’è da tener conto, però, che bisogna rispettare i criteri di legge, e sotto questo punto di vista i parcheggi per i disabili rispettano le necessità cittadine. È anche vero che Nuoro è capoluogo di Provincia e in alcuni momenti, con l’arrivo delle persone dai paesi limitrofi, si possono avere difficoltà nel trovare parcheggi adatti. Ci faremo comunque carico della segnalazione, anche con il nuovo comandante della polizia locale, Massimiliano Zurru, che dà risposte celeri e concrete. Riprenderemo in mano il piano e cercheremo di fornire risposte senza andare oltre la legge». D’accordo anche il presidente dell’Atp Stefano Flamini: «Certo, bisogna verificare quanti sono i permessi rilasciati e quindi il fabbisogno, e chiaramente bisogna contare percentualmente anche chi giunge a Nuoro per visite varie. Ringraziamo per la segnalazione che ci servirà come spunto e suggerimento».

