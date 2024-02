Disabili, sarà più facile abbattere le barriere 

La novità è sostanziale: d’ora in avanti, infatti, i privati con disabilità che hanno necessità di modifiche sostanziali nel palazzo per l’abbattimento delle barriere architettoniche (per esempio montare un ascensore) possono contare su un regolamento più snello. Il consiglio comunale infatti, ha approvato all’unanimità la proposta della commissione Urbanistica (scritta e voluta dal presidente Antonello Angioni) che tagli i tempi di attesa delle pratiche. Come? Fino a ieri, dopo la richiesta del privato, occorreva una relazione da parte del dirigente, quindi la discussione e votazione in commissione, il seguente passaggio in Consiglio comunale e la determinazione finale da parte del dirigente. Tradotto: mesi, forse anni, di attesa. Adesso, invece, dopo la richiesta del privata spetterà solo al dirigente fare la relazione e la determina che autorizza gli interventi. ( ma.mad. )

