Disabili, piano contro le barriere 

«Non bastano due strisce gialle per fare un’area disabili», ha tuonato a marzo l’associazione Luca Coscioni davanti alla notizia dei nuovi parcheggi realizzati in città. E così, incalzata anche dalla minoranza in Consiglio comunale, l’amministrazione ha partecipato al bando regionale per i Peba, i Piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

I Peba sono uno strumento in grado di monitorare, progettare e pianificare interventi finalizzati al raggiungimento di una soglia ottimale di fruibilità degli edifici e della città per tutti i cittadini. Quartucciu, nella graduatoria provvisoria, si è classificato al ventiseiesimo posto su 132 richieste.

Finanziamenti

«Il finanziamento è riservato alla progettazione dei piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche con particolare riferimento all’individuazione di percorsi accessibili alle persone con disabilità», spiega l’assessore ai lavori pubblici Walter Caredda, ricordando che «i comuni con popolazione tra i 10 e i 20 mila abitanti potrebbero avere un finanziamento da circa 15 mila euro». Pochi spiccioli per una città come Quartucciu dove i pali dell’illuminazione pubblica, i marciapiedi, le panchine, gli attraversamenti pedonali e le strade tutte costituiscono non solo un ostacolo, ma un vero pericolo per le persone disabili.

«Diversi lavori partiranno a breve, altri sono già in corso. Questo bando è un ulteriore passo, non sufficiente certo, ma ogni piccolo tassello è buono per rendere Quartucciu una città vivibile e a misura di tutti. Sarà nostro dovere fare ancora di più per reperire ulteriori risorse economiche per migliorare le condizioni della nostra comunità», aggiunge .

«Un buon inizio»

Laura Di Napoli dell’associazione Luca Coscioni che da tempo si batte per far adottare ai Comuni della Città Metropolitana di Cagliari i Peba è soddisfatta: «È un buon inizio, ma per avere continuità dobbiamo badare anche al resto del percorso, al primo posto c’è sempre la mobilità e l’autonomia di ogni singolo individuo che deve essere in grado di muoversi da solo. Sarebbe bello», aggiunge, «se si riuscisse a partecipare anche ai prossimi bandi e se i Comuni istituissero aiuti anche finanziari alle aziende private affinché queste possano eliminare le barriere architettoniche anche all’interno dei locali aperti al pubblico cosicché oltre alla passeggiata i più fragili possono bere un caffè al bar in autonomia».

