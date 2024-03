Disabili ostaggio di incivili e barriere 

Il primo ostacolo è causato dalla maleducazione degli automobilisti. «Ecco, vede che disordine? Qui parcheggiano sul marciapiede, sono costretto a camminare per strada rischiando di essere investito», fa notare Leonardo Corda mentre percorre via Matteotti e - con deambulatore al seguito - raggiunge i suoi amici in piazza Su Mercadeddu, nel centro di Selargius. Un percorso quotidiano fatto di slalom fra le macchine sosta selvaggia e le tante barriere architettoniche presenti in città.

Il tour

Il tragitto da affrontare parte la mattina presto da via Verdi. Corda, 67 anni, esce di casa con il suo ormai inseparabile deambulatore. «Ho problemi alla schiena e alle gambe. Per non peggiorare devo camminare, lo faccio volentieri anche se a piccoli tratti». Una passeggiata piacevole, se non fosse per le tante insidie che deve affrontare in pochi metri di strada. «A parte la tendenza della sosta sul marciapiede, c’è chi lascia l’auto sulle strisce pedonali e negli incroci, costringendoci a fare gli slalom. Per non parlare di chi non si ferma davanti agli attraversamenti pedonali». La tranquillità arriva in via San Martino: «Qui i marciapiedi sono larghi, certo», sottolinea, «in alcuni punti ci sono le mattonelle che saltano, ma tutto sommato posso camminare senza grossi rischi. Io bene o male riesco ancora un po’ a muovermi, ma chi si sposta in carrozzina e per le mamme con passeggino la situazione diventa davvero complicata».

Odissea quotidiana

Poco più avanti c’è Ernesto Cordedda, 92 anni, anche lui con un deambulatore. La sua passeggiata è breve, giusto il tempo di arrivare all’edicola più vicina per acquistare L’Unione Sarda: «I gradini dei marciapiedi sono troppo alti, non riesco a scendere da solo per attraversare, e gli automobilisti non sempre si fermano».

Tema più volte portato in Consiglio comunale dal consigliere Mario Tuveri: «Ci sono troppe barriere architettoniche: marciapiedi dissestati, buche che diventano trappole per sedie a rotelle e passeggini. Ma soprattutto pali nel bel mezzo dei percorsi pedonali, e l’assenza di scivoli per salire e scendere. Problemi che il sindaco si era impegnato a risolvere: riporterò il tema in Consiglio perché sinora non è stato fatto ancora nulla».

Il sindaco

Appello rivolto ai vertici del Municipio. «Un tema sicuramente sentito, sul quale incidono pesantemente le scelte urbanistiche del passato», le parole del sindaco Gigi Concu. «Sogno e sto facendo il possibile per costruire una città davvero a misura di tutti, per questo come scritto anche nel mio programma, lavoreremo per dotare il nostro Comune del Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche, e per portare avanti il maggior numero di interventi sui marciapiedi. Ovviamente», aggiunge, «occorrono tante risorse, mentre è gratis evitare tutti i comportamenti incivili: basterebbe un pizzico di buon senso per capire che una macchina parcheggiata sul marciapiede, o su uno stallo riservato, impedisce una normalità già complessa per tante persone».

