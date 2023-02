Disabili ostaggio del vecchio rione 

Anche Ursula Klerk vive lì e ha grossi problemi di salute. Per un’emergenza sono dovuti arrivare perfino i pompieri. «La strada è sempre sporca, piena di buche, ho avuto bisogno dell’ambulanza ed è stato un macello. In più stiamo combattendo con Abbanoa perché c’è una perdita dall’estate scorsa che riduce la pressione per fare l’acqua calda. Sono costretta a usare le pentole e mi sono anche bruciata. Ma questa amministrazione che deve pensare al benessere dei cittadini perché non si impegna? Io devo morire perché non mi fanno la strada. Dove è il sindaco?».

Gelenui è uno dei rioni storici di Lanusei. Case abbarbicate sulla collina con una vista mozzafiato che dagli orti urbani arriva fino al mare. Si accede al vicinato tramite una gradinata che sta cadendo a pezzi oppure a piedi, percorrendo vicoli strettissimi, spesso con una pendenza fuori dalla norma, dove le auto non hanno lo spazio per transitare, meno che mai un’ambulanza o un mezzo di soccorso. In inverno il ghiaccio è un incubo e e quando piove le strade si allagano, per via della scarsa manutenzione delle griglie. E qui vivono anziani invalidi, che hanno problemi di mobilità o necessitano di cure particolari.

I problemi

Lisetta Contu vive con il marito Pietro, 89 anni che ha bisogno dell’ossigeno per 24 ore al giorno. «Non fateci morire. In questo rione ci sono cinque invalidi, ma non arrivano né le auto né i mezzi di soccorso. Non ci mettono mano da decenni. Griglie tappate, le strade si allagano, si ghiacciano. Uno invalido deve morire perché non arriva l’ossigeno e le società si sono rifiutate di consegnare le bombole a mano. Perciò mi hanno consegnato un macchinario da attaccare tutto il giorno alla corrente. Sono anni che reclamiamo, riceviamo solo promesse da 50 anni. Ci hanno promesso un ponticello. Il giorno che ha nevicato doveva fare delle visite ed è stato un dramma. Si è preso la broncopolmonite un paio di volte».

Anche Ursula Klerk vive lì e ha grossi problemi di salute. Per un’emergenza sono dovuti arrivare perfino i pompieri. «La strada è sempre sporca, piena di buche, ho avuto bisogno dell’ambulanza ed è stato un macello. In più stiamo combattendo con Abbanoa perché c’è una perdita dall’estate scorsa che riduce la pressione per fare l’acqua calda. Sono costretta a usare le pentole e mi sono anche bruciata. Ma questa amministrazione che deve pensare al benessere dei cittadini perché non si impegna? Io devo morire perché non mi fanno la strada. Dove è il sindaco?».

L'assessore

Il consigliere delegato all’urbanistica, Gianni Perotti spiega: «La questione è annosa. Abbiamo fatto un sopralluogo e alcuni residenti hanno posto la questione, la proposta del ponte è arrivata da loro. Noi abbiamo detto che avremmo potuto pensare a come risolvere il problema, perché non è un qualcosa che si può fare con fondi comunali. Non la escludiamo ma bisogna vedere la fattibilità. Certamente, sono previsti degli interventi per rimettere a posto la scaletta, installare la ringhiera, i punti luce, faremo dei canali per la raccolta delle acque piovane nei rioni storici. C’è tutta la volontà di metterci mano. Oggi faremo un sopralluogo per verificare cosa fare nell’immediato. Il rione verrà risistemato compatibilmente con le cifre che possono arrivare dal Pnnr».

